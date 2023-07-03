У Кабміні розповіли, скільки закладів освіти мають укриття

Навчальні заклади України забезпечені укриттями на 67,8%, але робота з облаштувань та будівництва нових сховищ ведеться постійно. Для цього на 2023 рік передбачено 1,5 млрд грн з державного бюджету, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

"За інформацією обласних, Київської міської військових адміністрацій, станом на середину червня 2023 року до освітнього процесу в очній формі навчання за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу об’єктами фонду захисних споруд цивільного захисту готові 19 125 об’єктів (будівель) закладів освіти, що становить 67,81% від загальної кількості таких об’єктів та дозволяє забезпечити укриття 4 652,41 тис. учасників освітнього процесу (56,28%) у них" , - зазначив Лісовий.

За словами міністра, питання забезпечення безпеки закладів освіти, зокрема облаштування та будівництво укриттів закладів освіти, є неодмінною складовою процесу створення безпечного освітнього середовища.

"МОН систематично здійснює моніторинг стану виконання відповідних робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах освіти. Відповідно до інформації, отриманої від обласних, Київської міської військових адміністрацій, у регіонах здійснюється підготовка проєктно-кошторисної документації та проводяться процедури державних закупівель" , - додав Лісовий.

Після загибелі в Києві трьох людей через неможливість потрапити в укриття під час ворожого обстрілу Президент Володимир Зеленський доручив﻿ провести повну ревізію всіх захисних споруд у самій столиці та по всій країні.