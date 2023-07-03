Міноборони: ЗСУ за тиждень звільнили 37 кв. км на сході та півдні країни

Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках – за минулий тиждень звільнили 37 кв. км. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємося на Бахмутському напрямку, а ворог продовжує вести наступ на − Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська з позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої" , - повідомила Маляр.

Заступник міністра додала, що за минулий тиждень внаслідок покращення оперативного стану та вирівнювання лінії фронту звільнена площа збільшена на 9 кв. км.

У той же час кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилася вдвічі – окупанти за 7 днів били 11 753 рази (позаминулого тижня було 6 457).

На півдні Сили оборони наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямах, зокрема, у напрямках Новодарівки, Приютного, Новоданилівки, Роботино, Новосілки, Старомайорського.

За словами Маляр, на всіх напрямках захисники мали успіх – за минулий тиждень звільнили 28,4 кв. км.

Загалом звільнена площа на півдні становить уже 158,4 кв. км.