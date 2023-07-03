Розвідка Британії: Через війну чверть українців стали переселенцями

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію з українськими переселенцями на тлі повномасштабного російського вторгнення. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії за 3 липня, опублікованому у Twitter, повідомляє Європейська правда.

У відомстві наводять дані української влади, яка 29 червня повідомила, що з липня 2022 року із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей було евакуйовано 139 тисяч осіб, відповідно до законодавства про надзвичайний стан.

Як зазначили у розвідці, це лише одна частина ширшої кризи із вимушеними переселенцями в Україні.

За оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями, а понад п'ять мільйонів – внутрішньо переміщеними особами.