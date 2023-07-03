У Херсонській області окупанти влаштовують "килимові обстріли" — Гуменюк

У Херсонській області ворог "не пасе задніх" та влаштовує так звані "килимові обстріли" місцевого населення, щоб переконати в тому, що під окупацією нібито було краще, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Це зазвичай стала практика, коли Сили оборони починають активні дії на будь-яких ділянках фронту, ворог починає тиснути на мирне населення, вкриває килимовими обстрілами, щоб налаштувати проти Сил оборони. Мовляв, за часів "русского мира" було спокійніше" , - розповіла вона.

За словами Гуменюк, ЗСУ намагаються максимально зачищати смугу, щоб просуватися.

"Зараз ця робота дуже ускладнена наслідками теракту (підрив Каховської ГЕС, - ред.), який відбувся з підняттям води. На лівому березі, який, нагадаю, значно нижчий за правий, вода ще дуже рясно вкриває багато населених пунктів" , - розповіла вона.

За даними Гуменюк, наразі українські сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, яка наразі є основним способом бойової боротьби ЗСУ.