Які нові легкові авто обирають українці

У червні 2023року українці придбали 5,6 тис. нових легковиків, що майже удвічі більше ніж торік.﻿ Водночас, від показника довоєнного червня 2021 року, платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%, повідомляє Укравтопром, повідомляє Новое время.

Відносно травня споживча активність на авторинку збільшилась на 9%.

Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota — 1076 шт.

На другому місці залишається Renault — 682 шт.

Третій результат знову продемонстрував Volkswagen — 470 шт.

Також до п’ятірки найпопулярніших марок червня потрапили Skoda (401 шт.) та BMW (319 шт.).

Компактний кросовер Renault Duster продовжив утримувати лідерську позицію на українському ринку нових легковиків, впродовж червня в Україні було реалізовано 656 авто цієї моделі.

Загалом, за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 39% червневого ринку нових легковиків.

Десятка бестселерів червня виглядає наступним чином.

1️. Renault Duster — 656 од.;

2️. Toyota RAV-4 — 311 од.;

3️. Toyota Corolla — 202 од.;

4️. Volkswagen ID.4 — 189 од.;

5️. Mazda CX5 — 167 од.;

6️. Toyota Land Cruiser Prado — 149 од.;

7️. Hyundai Tucson — 143 од.;

8️. Skoda Octavia — 127 од.;

9️. Toyota Camry — 124 од.;

10. Skoda Karoq — 117 од.

Всього, за півроку, в Україні було зареєстровано понад 27 тис. нових легкових авто, що у півтора рази більше, ніж за аналогічний період 2022 року.