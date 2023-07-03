У Міноборони прокоментували скандали із військкомами: обіцяють жорстко реагувати

Заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк пообіцяв жорстко реагувати на "негідну поведінку" співробітників територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів), повідомляє Ліга.net.

За його словами, у медіа та соцмережах поширюється інформація про окремі випадки "негідної поведінки" військовослужбовців ТЦК стосовно громадян.

Він зазначив, що в рамках перевірки роботи військкоматів у всіх регіонах України у Міноборони реагуватимуть на кожен інцидент.

"Підкреслю, що всі випадки, що ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. За кожною подібною ситуацією будуть проведені службові розслідування, а винні — притягнуті до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством" , — заявив Павлюк.

Генерал закликав громадян, які стикаються з проблемами у взаємодії зі співробітниками ТЦК, надсилати відомості про такі випадки за номером 0 800 31 01 79, на електронну пошту tckreport@gmail.com або на чат-бот у Telegram.