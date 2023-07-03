СБУ затримала чоловіка, який готував підрив залізниці на Черкащині

Служба безпеки затримала жителя Черкас, який збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки. Для виконання диверсії зловмисник шукав тротил.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

Зокрема, затриманий збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами. Крім того, він "зливав" російським окупантам локації системи протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні.

За передачу розвідданих підозрюваний отримував від 100 до 200 доларів на декілька власних банківських карток. Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час чергової спроби передачі інформації російським куратором.

"Фігурант підтримував комунікацію з окупантами через анонімний чат, де закріплював фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та робив позначки на електронних картах. При обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також банківські картки, куди надходили гроші з РФ" , — повідомили в СБУ.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує 12 років тюрми.