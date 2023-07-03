Окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту — Гуменюк
Окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту. І хоча ЗСУ постійно їх зачищає, ворог знову туди повертається, намагаючись збільшити кількість обстрілів, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ворожі позиції ми зачищаємо, а ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знову, бо їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на Запорізькому і східному напрямку", - зазначила вона.
Крім того, російські війська чинять потужний опір, намагаючись збільшити кількість обстрілів.
"За минулу добу - за світловий день було майже 50 обстрілів, а вночі близько -40. Ворог також знову застосовує авіацію - керовані авіабомби минулої доби вже були спрямовані і на сам Херсон", - розповіла Гуменюк.