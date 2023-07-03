Єрмак показав страшне фото наслідків підриву Каховської ГЕС

Річку Дніпро в районі міста Запоріжжя зараз можна просто перейти – рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС досягає не вище півметра, подекуди вода зійшла зовсім – так що можна ходити піском. Про це написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Екоцид. Дніпро в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС" , - заявив Єрмак.

На опублікованому фото видно людей, які фактично переходять Дніпро, а також повністю видно греблю Дніпровської ГЕС на тлі.

Дніпровська ГЕС розташована вище Каховського водосховища