Єрмак показав страшне фото наслідків підриву Каховської ГЕС
Річку Дніпро в районі міста Запоріжжя зараз можна просто перейти – рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС досягає не вище півметра, подекуди вода зійшла зовсім – так що можна ходити піском. Про це написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Екоцид. Дніпро в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС" , - заявив Єрмак.
На опублікованому фото видно людей, які фактично переходять Дніпро, а також повністю видно греблю Дніпровської ГЕС на тлі.
"Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Тому що мовчання та відсутність покарання для терористів – це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь. Росія відповідатиме, їхні покоління за все заплатять і це стане уроком для всієї російської нації" , – підсумував. Єрмак.