Відносне затишшя заворушень у Франції: затримали 157 осіб

157 осіб були затримані у ніч на понеділок у зв'язку з заворушеннями, які сколихнули міста по всій Франції після вбивства підлітка поліцейським – це значно менше у порівнянні із затриманнями у минулі дні, що може свідчити про заспокоєння ситуації, повідомляє Європейська правда.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що за ніч було затримано 157 осіб порівняно з понад 700 арештами напередодні і понад 1300 у ніч проти суботи.

Троє з 45 тисяч правоохоронців, задіяних вночі, були поранені, повідомили в міністерстві. Також, за попередніми даними, 352 пожежі сталися на дорогах загального користування, загорілося 297 транспортних засобів і 34 будівлі були підпалені.

Відносне затишшя після п'яти ночей сильних заворушень принесло деяке полегшення уряду Еммануеля Макрона в його боротьбі за відновлення контролю над ситуацією – всього через кілька місяців після масових протестів проти непопулярної пенсійної реформи і за рік до проведення літніх Олімпійських ігор.

Нагадаємо, масові заворушення спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з 27 червня і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.