У Новій Каховці окупанти повернулись на свої позиції — мер

У Новій Каховці після сходу води внаслідок російського теракту із підриву Каховської ГЕС окупанти поновили свої бойові позиції, збільшили чисельність військ та нікого не допускають до берегової зони, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це заявив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами у місті вода повністю відійшла, після чого росіяни почали укріплювати свої позиції.

"Вони знову виставили по місту, як місцеві жителі називають, туалети, тобто бетонні споруди з віконцями для стрільби. До берегової зони нікого не допускають. У самому місті окупанти додатково розташували свої війська на проспекті Дніпровському - на других та третіх поверхах будинків облаштували кулеметні точки, чого раніше не було", - розповів він деталі.

За словами Коваленка, в місті щоденно відбуваються хаотичні стрільби. Зокрема окупанти періодично відкривають вогонь з лісового масиву, який розташований майже у середині міста, по населених пунктах на правому березі Дніпра - Веселому та Козацькому.

"Противник нікуди з міста не йде, як раз навпаки, чисельність ворожого особового складу стала значно більшою" , - наголосив міський голова.

Водночас він додав, що місцеві жителі після підтоплення скаржаться на велику чисельність гризунів та бліх, з якими ніхто не бореться.

Також досі залишається невідомою доля жителів дачних кооперативів поблизу Нової Каховки.

"Туди і доступу як такого нема. Але відомо, що там постійно проживало багато людей похилого віку, вони не виїхали звідтіля, і відомостей про них нема" , - додав міський голова.

За словами Коваленка, в місті люди стривожені так званими "інвентаризаційними" обходами окупантів, достеменної мети яких ніхто не розуміє. Жителі міста припускають, що окупанти хочуть виявити, хто залишився в місті, а хто виїхав.