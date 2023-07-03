Український IT-експорт зріс на 9,5% за підсумками травня

За підсумками травня 2023 року український IT-експорт зріс на 9,5% порівняно з квітнем — до $590 млн, але все ще нижчий за торішній рівень. Про це йдеться в повідомленні Львівського IT Кластера з посиланням на дані НБУ, повідомляє Новое время.

Зазначається, що українській економіці це принесло на $51 мільйон більше порівняно з попереднім місяцем. Водночас ці показники на 1,8% або $11 млн менші порівняно з травнем минулого року.﻿

Львівський IT кластер

За підсумками п’яти місяців IT-експорт склав $2,8 млрд. Сукупний експортний виторг IT-послуг за січень-травень становить на 12% менше, ніж в аналогічний період 2022 року. Різниця за періодами в доларовому еквіваленті - $374 млн.

СЕО Львівського IT Кластера підкреслює, що зростання виручки в травні - це тенденція, яку всій індустрії хотілося б бачити й надалі.﻿

Львівський IT кластер

Загальний тренд свідчить, що за останні п’ять місяців поточного року обсяги експорту падають порівняно з показниками минулого, 2022-го.

"У травні цього року частка IT у структурі всього експорту послуг становила 41%. У цей же період минулого року — 47,5%. Це ще раз нагадує, що IT, як одна з опорних галузей економіки, сьогодні потребує підтримки. За наявної тенденції є всі шанси закінчити 2023 рік із таким самим показником за виручкою, як і 2022 рік, — $7,3 млрд. Тобто вперше тех-сектор не покаже зростання" , — зазначив CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

Також він підкреслив, що потрібно впорядкувати механізм короткострокових відряджень за кордон для чоловіків, які займають ключові позиції в компанії. Це розширить можливості для залучення нових клієнтів і укладення нових контрактів.