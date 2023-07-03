Нейтральна Австрія приєднається до ініціативи ЄС щодо захисту неба

Уряд нейтральної Австрії вирішив, що країна приєднається до європейської ініціативи "Небесний щит" – програми із захисту повітряного простору, започаткованої Німеччиною, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Негаммер.

"Ситуація із загрозами значно посилилася через російську агресію проти України. Тому Австрія приєднається до європейської ініціативи з протиповітряної оборони "Небесний щит" , – заявив Негаммер.

Переговори про приєднання наразі тривають, повідомили в Міністерстві оборони країни. Австрія стане першою країною, що не є членом НАТО, яка приєднається до цієї ініціативи.

Ультраправі Австрії вже розкритикували наміри уряду. Лідер партії FPÖ Герберт Кікль заявив, що заплановане приєднання до "Небесного щита" є "руйнівним рішенням щодо політики нейтралітету".

"Негаммер і компанія кладуть нейтралітет у жертву на вівтар НАТО" , – сказав Кікль, чия історично дружня до Росії партія, як очікують, переможе на майбутніх виборах 2024 року і отримає близько 30% голосів.

Відень стверджує, що заявка на приєднання до "Небесного щита" відповідає нейтралітету країни.

Глава МЗС Александр Шалленберг пояснив, що "Небесний щит" – це не ініціатива НАТО і не вступ до військового альянсу, а лише "співпраця низки держав". Він додав, що об'єднання і спільне використання військового потенціалу означає дотримання нейтралітету.

Австрія не є членом НАТО і відома тим, що закликає інших поважати стандарт нейтральної країни.