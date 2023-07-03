Медведєв знову погрожує Заходу ядерним апокаліпсисом

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову почав лякати світ ядерним апокаліпсисом, але також заявив, що ядерної зими можна уникнути, якщо Захід виконає всі вимоги Росії, повідомляє Українська правда.

"Зауважу одну річ, яку не люблять визнавати політики всіх мастей: ядерний Апокаліпсис не тільки можливий, а ще й цілком імовірний. Чому? Причин як мінімум дві.

Перша. Світ перебуває у протистоянні набагато гіршому, ніж у період Карибської кризи, бо наші противники вирішили реально розгромити найбільшу ядерну державу − Росію. Вони, без сумніву, кінчені придурки, але це саме так. А друга причина зовсім прозаїчна − ядерна зброя вже застосовувалася відомо ким і де, а значить, ніякого табу немає!" , — написав Медведєв.

Медведєв традиційно продовжив принижувати західних політиків у своїй статті і хвалитися тим, що Росія нібито змогла придушити "збройний заколот Пригожина" і "захопити Бахмут".

Заступник голови Радбезу РФ також запевняє, що Росія ніяк не страждає від міжнародної ізоляції і санкцій − зв'язки з "глобальним Півднем і не менш глобальним Сходом" нібито значно зросли, економіка розвивається так, що "зростання виробництва набагато вищі, ніж у Європі", успіхи в будівництві нібито "вражаючі".

Він також раптом заявив, що Росія нібито "ніколи не намагалася стримувати НАТО", а тільки просила не запрошувати до НАТО "колишні частини нашої країни, особливо ті, з якими у нас є територіальні суперечки".

Медведєв запевняє, що мета Росії "усунути загрозу членства України в НАТО" і вона її нібито "доб'ється".

За його словами, оскільки "країни, що конфліктують, не приймають до НАТО", то значить російська війна в Україні буде "перманентною, адже це питання існування Росії".

Медведєв заявив, що війна в Україні вже стала "тотальним протистоянням" умовного колективного Заходу і нібито "решти світу" і що це протистояння "буде дуже довгим і триватиме десятиліття".

На думку заступника голови Радбезу РФ, усе це може вирішиться або третьою світовою війною, яка закінчиться ядерною зимою, або "пошуком найважчих компромісів упродовж тривалого терміну", що призведе до формування нового "шанобливого" світоустрою, який "ґрунтуватиметься на балансі інтересів усіх країн".

За словами Медведєва, "багато спілкуватися, терпіти, проявляти витримку" і шукати компроміси краще, ніж "окочуритися всім разом у день Апокаліпсису".

Тому Росія нібито "готова шукати розумні компроміси", але тільки на її умовах − забути про будь-яку АнтиРосію, "знищити і заборонити київський режим", прийняти, що частина України буде окупована.

Медведєв погрожує, що "Заходу доведеться це прийняти, якщо він не хоче апокаліптичного кінця нашої недосконалої цивілізації".