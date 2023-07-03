"Літакопад" на Брянщині: Повітряні сили натякнули на причетність української ППО

"Літакопад" на Брянщині: Повітряні сили натякнули на причетність української ППО
Фото: скріншот відео

Повітряні сили ЗСУ показали відео, на одному з кадрів якого видно знищені ЗРК Patriot ворожі цілі. Під трьома російськими гелікоптерами зазначена дата 13 травня — день, коли у Брянській області "падала" російська авіація, повідомляє Новое время.

У списку збитих цілей зенітно-ракетного комплексу Patriot через трафарет набито 13.05.2023, над цим написом — три вертольоти та один безпілотний літальний апарат літакового типу. Також поруч ще є два літаки, проте дату під ними розгледіти складно.

13 травня у Брянській області РФ майже одночасно впали два російські військові гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-34 і Су-35, екіпажі загинули. Про це писали російські державні ЗМІ та викладали відео у соцмережі очевидці, але офіційно російська влада не коментувала інциденти й кількість втрачених літальних апаратів.

Наступного дня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що може йтися про падіння вже трьох гелікоптерів, а ця ударна група із вертольотів та літаків РФ тоді летіла здійснювати чергову атаку керованими авіабомбами на українські населені пункти на півночі. Він казав, що до "літакопаду" причетна протиповітряна оборона росіян.

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