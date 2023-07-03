Криптобіржа перерахувала 10 млн грн на підтримку Херсонщини

У рамках збору "Допоможемо рятувальникам" криптовалютна біржа WhiteBIT внесла внесок у розмірі 10 000 000 гривень через фандрейзингову платформу UNITED24. Кошти підуть на підтримку рятувальних служб, що працюють у регіоні, повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції під водою опинилося понад 45 населених пунктів Херсона. У регіоні одразу розпочали роботу як спеціальні рятувальні служби, так і команди добровольців.

У перші дні після катастрофи WhiteBIT перерахувала 1 млн гривень фонду rescue.now для допомоги постраждалим у Херсонській області.

Окрім цього, компанія виділила понад 500 000 гривень, на які закупила та доставила понад 4 000 продуктових наборів для мешканців Херсона. Найближчим часом планується закупити ще щонайменше 10 000 таких наборів.

Ще згодом біржа внесла внесок у розмірі 10 000 000 гривень для підтримки рятувальних служб, які провадять роботи в регіоні. Переклад було здійснено через фандрейзингову платформу UNITED24.

У компанії зазначають, що WhiteBIT неодноразово брала участь у благодійних зборах на допомогу Україні під час війни. У перші дні повномасштабного вторгнення компанія відкрила збір на потреби захисників та цивільного населення. Бажаючі можуть зробити внесок у майже будь-яку криптовалюту.

Загалом за час повномасштабного вторгнення компанія виділила понад 400 000 000 гривень власних коштів на допомогу Україні. Криптопроцесинг благодійних внесків займається одна з компаній екосистеми - Whitepay. Усі кошти швидко конвертуються у гривню та перераховуються офіційним організаціям.

Також за допомогою Whitepay вже зібрано понад 100 000 000 доларів.

Крім цього, компанія Whitepay є криптопартнерами понад 70 фондів, таких як Rescue Now, Dobro UA, Дім Рональда МакДональда в Україні, Tabletochki та інших.

Нагадаємо, WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Компанія була заснована ще у 2018 році.