Українські військові знищили росіський вертоліт Ка-52

Українські військові знищили росіський вертоліт Ка-52
Фото: Vlsergey

Військові із 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського збили російський ударний вертоліт Ка-52. Це 309-й гелікоптер, який збили ЗСУ.

Про це йдеться в повідомленні﻿ бригади у Facebook.

"На Бердянському напрямку протитанкісти бригади з ПТРК Javelin спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор", — повідомили військові.

Станом на 3 липня, ЗСУ знищили 309 гелікоптерів, останній з них — 2 липня, свідчать﻿ дані Генштабу.

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