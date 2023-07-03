Українські військові знищили росіський вертоліт Ка-52
Військові із 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського збили російський ударний вертоліт Ка-52. Це 309-й гелікоптер, який збили ЗСУ.
Про це йдеться в повідомленні бригади у Facebook.
"На Бердянському напрямку протитанкісти бригади з ПТРК Javelin спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор", — повідомили військові.
Станом на 3 липня, ЗСУ знищили 309 гелікоптерів, останній з них — 2 липня, свідчать дані Генштабу.