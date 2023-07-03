Україна закликала США надати 50 млрд євро допомоги за прикладом ЄС

Україна закликала своїх союзників взяти на себе багаторічні зобов'язання щодо фінансової допомоги, заявивши, що чотирирічне зобов'язання ЄС на суму 50 млрд євро є "хорошим сигналом" для США та інших держав, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, оскільки головною метою України є вступ до Євросоюзу, він сподівається, що програма ЄС стане "генеральним планом" реформ для всіх союзників. Посадовець уточнив, що вижити в цій війні Україні дозволило лідерство США, і природно, що роль США має бути на рівні з ЄС.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що в майбутньому ЄС повинен буде нести більшу частину фінансового тягаря допомоги Україні, а США – меншу, Марченко сказав, що "ця дискусія не на часі".

Український посадовець припустив, що Київ волів би отримувати значну частину з $23 млрд, виділених Світовим банком з лютого минулого року, безпосередньо з Вашингтона, а не у вигляді грантового фінансування з боку США.

"Це бажаний спосіб ведення справ (з боку США). Нас це влаштовує. Але потрібно багато часу, щоб узгодити це з нашими реаліями" , – уточнив Марченко.

Міністр фінансів застеріг, що значна частина фіндопомоги Україні надається у формі кредитів – за даними Брюсселя, до третини з обіцяних ЄС 50 млрд євро буде надано у вигляді грантів. Він наголосив, що оскільки це ляже тягарем на плечі майбутніх поколінь, важливо, щоб Україна мала можливість "впливати" на те, на що будуть використані ці гроші.