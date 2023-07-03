В Україні офіційно потрапив під заборону дуже поширений товар
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який робить Україну членом Мінаматської конвенції по ртуті. Ця конвенція забороняє виробництво продукції, що містить токсичний метал.
Згідно з документом, з 1 січня 2024 року буде припинено виробництво, імпорт та експорт продукції, яка містить ртуть. Також забороняється виробництво ацетальдегіду, в якому ртуть або її сполуки використовуються як каталізатор.
Однак вимоги Мінаматської конвенції по ртуті не поширюються на продукцію, необхідну для захисту цивільного населення та використання у військових цілях. У документі зазначено, що приєднання до конвенції не вплине на діяльність оборонно-промислового комплексу України.
Застосування ртуті
Ртуть є важким металом і широко використовувалась у різних галузях промисловості та наукових дослідженнях. Однак через її токсичність вона стала менш популярною у застосуванні.
Приклади використання ртуті:
- Ртутні термометри, які раніше широко застосовувалися в медицині та промисловості. Однак через ризик отруєння та негативного впливу на навколишнє середовище вони були заборонені у багатьох країнах. Сучасні цифрові термометри безпечніші та стали альтернативою.
- Ртуть використовувалась у барометрах для вимірювання атмосферного тиску. Однак через її токсичність її використання поступово замінили на електронні пристрої.
- Ртуть застосовується в деяких хімічних дослідженнях як реагент або каталізатор.
- Вона також використовується в деяких електролітичних процесах, наприклад, в електролізі солей.
Важливо відзначити, що використання ртуті було обмежено або заборонено в багатьох випадках через її потенційну шкідливість для людей та навколишнього середовища. Сучасні технології та інші матеріали широко використовуються для заміни ртуті у багатьох процесах.