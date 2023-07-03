Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала своє рішення від 29 червня щодо підвищення тарифів на воду, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

Зокрема, голова комісії Костянтин Ущаповський заявив, що на період воєнного стану позиція президента є достатньою підставою для того, щоб НКРЕКП скасувала своє рішення.

"Верховний Головнокомандувач висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є достатньою підставою для скасування ухваленого комісією рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення" , - пояснив він.

У зв'язку з цим Ущаповський запропонував скасувати постанову від 29 червня 2023 року, його підтримали одноголосно. Він також доручив терміново підготувати необхідні матеріали для додаткових консультацій з урядом.

Зазначимо, минулого тижня НКРЕКП встановила﻿ нові тарифи на воду для водоканалів. Вони мали набути чинності з 1 липня. Очікувалося, що у середньому платіжки за воду зростуть на 60 гривень.