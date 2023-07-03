Індія нарощує імпорт нафти з РФ, максимум вже близько – Bloomberg

У червні 2023 року Індія збільшила імпорт нафти з Росії до рекордних 2,2 млн барелів на добу, тоді як у травні цей показник становив 1,96 млн барелів на добу. Обсяги постачань російської нафти до цієї країни збільшуються десятий місяць поспіль, повідомляє ЛігаБізнес.

Про це пише Bloomberg з посиланням на провідного нафтового аналітика Kpler Віктора Катону.

Постачання російського палива до Індії у червні перевищило сукупний обсяг імпорту з Саудівської Аравії (745 000 барелів на добу) та Іраку (835 000 барелів на добу).

Проте уже наступного місяця є ризики скорочення постачань нафти з Росії через низку проблем, вказує агентство.

Не вся нафтопереробна інфраструктура в Індії готова до такого зростання, деякі заводи у країні не проєктувалися для перероблювання сірчистої нафти, такої як Urals. Наприклад, на одному із НПЗ корпорації Bharat Petroleum тільки 10% нафти, що переробляється, є російською, тоді як на новіших заводах цей показник сягає 40%.

Компанія Engineers India, яка займається проєктами модернізації НПЗ, поки не бачить, щоб нафтопереробна галузь Індії поспішала оновлювати чи перепрофільовувати нафтопереробні заводи.

До того ж індійські НПЗ побоюються надмірної залежності від джерела постачання, яке може зіткнутися з перебоями у разі посилення санкцій.

Є також питання інших постачальників – кілька представників індійських НПЗ заявили, що побоюються погіршення відносин з чинними партнерами, особливо з нафтовидобувними країнами на Близькому Сході, у разі збільшення постачань із Росії за довгостроковими контрактами.

До початку російського вторгнення в Україну частка Росії в постачаннях нафти до Індії була близькою до нуля. Для порівняння: у березні 2022 року Індія імпортувала з Росії лише 68 600 барелів на добу.