На кордоні з Польщею великі черги: прикордонники дали рекомендації

Українців попередили про великі черги на кордоні з Польщею. Тому мандрівників просять за можливістю оминати українсько-польський кордон та обирати інші пункти пропуску, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що вчора західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) в обох напрямках перетнула рекордна з березня 2022 року кількість подорожуючих - 119 тисяч людей ти 21 тисяча транспортних засобів.

При цьому найактивніше мандрівники прямують через кордон з Польщею. Так, за минулу добу його перетнули 75 тисяч осіб. Через це біля пунктів пропуску на українсько-польському кордоні відмічаються накопичення транспорту. Головною причиною збільшення пасажиропотоку є початок сезону відпусток і канікул.

"У зв’язку з цим, рекомендуємо громадянам, які прямують через Польщу транзитом, за можливості, обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей" , - зазначають у ДПСУ.

Також у відомстві нагадують, що перетин кордону залежить від роботи усіх представників контрольних служб, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуску по обидва боки кордону.