За підтримку ЗСУ: у Москві оголосили у розшук бізнесмена Черняка

У Росії порушили справу проти міжнародного алкогольного холдингу "Global Spirits" і оголосили в розшук його бенефіціара, українського бізнесмена Євгена Черняка. Про це з посиланням на російські інформагентства РИА Новости та ТАСС, повідомляє Економічна правда.

Співробітники великого алкогольного холдингу Global Spirits (власник бренду "Хортиця") проходять у Росії у справі про спонсорування ЗСУ. За даними російських силовиків, вони перевели на ці цілі понад 500 млн. рублів у лютому по квітень 2022 року.

Порушено справу про "фінансування тероризму".

Серед підозрюваних – голова наглядової ради алкогольного холдингу Євген Черняк та інші засновники та керівники.

Черняка оголошено у розшук за звинуваченням у фінансуванні ЗСУ, а двох його "співучасників" затримано в Москві, повідомляє ТАСС.

Питання про арешт часток організацій, що входять до холдингу "Global Spirits", керівників якого підозрюють у фінансуванні ЗСУ, розглянуть найближчим часом, повідомив СК РФ.

У житлових, офісних та складських приміщеннях, що використовуються підозрюваними, проведено обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку та фінансово-господарську документацію. Проведено допити засновників та керівників організацій, що входять до холдингу. Оперативні заходи та слідчі дії продовжуються, повідомили в МВС РФ.

Нагадаємо, український бізнесмен Євген Черняк є генеральним директором холдингу "Global Spirits".

"Global Spirits" є власником низки підприємств із виробництва алкогольних напоїв: лікеро-горілчаний завод "Хортиця", Одеський коньячний завод, завод "Кримський винний дім".

За інформацією російських ЗМІ, у 2011-2022 роках з холдингом були тісно афілійовані російські лікеро-горілчані заводи "Російська Північ" та "Джерельце", але У 2022 році дані активи були виведені з-під бренду "Global Spirits".