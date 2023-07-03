Шойгу вперше прокоментував заколот Пригожина у Росії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу уперше прокоментував заколот власника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина, який той оголосив після звинувачень на його адресу, — через понад тиждень після подій, повідомляє Новое время.

Його цитують пропагандистські російські ресурси, зокрема РБК, у понеділок, 3 липня.

Шойгу розхвалив армію РФ, заявивши, що збройний заколот Пригожина, чиї терористи дійшли до Московської області, "провалився через те, що особовий склад виявив вірність присязі та військовому обов’язку". Він назвав заколот "провокацією" й стверджує, що він "не вплинув на дії угруповань військ".

З вечора п’ятниці, 23 червня, відколи Пригожин оголосив про свій "марш на Москву" й початок збройного конфлікту з міноборони РФ нібито після того, як російська армія завдала удару по "тиловому табору" бойовиків, особисто Шойгу не зробив жодної заяви.

Протягом трьох днів він не з’являвся в новинах, а міноборони РФ показало його лише 26 червня під час нібито візиту на окуповані території України. РосЗМІ писали, що це відео зняли ще до заколоту.