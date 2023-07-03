Українців попередили про небезпечну статеву інфекцію

Вірус папіломи людини - захворювання, що поширюється статевим шляхом, може спричинити розвиток раку шийки матки у жінок, генітальні бородавки, рак ануса та прямої кишки, рак горла як у жінок, так і у чоловіків. Про інфекцію попередили﻿ у МОЗ України.

Що потрібно знати про інфекцію

Два типи ВПЛ (16 та 18) викликають 70% випадків раку та передракових уражень шийки матки.

Більшість людей, інфікованих вірусами папіломи людини, навіть не здогадуватимуться про це, адже інфекція може не виявлятися, поки не призведе до ракової пухлини.

Кому і коли слід робити щеплення?

Спочатку рекомендовано дівчатам. Але й хлопчикам буде корисно вакцинуватися. Краще щеплюватися у віці 9-14 років, до початку статевого життя.

Скільки доз потрібно?

Дітям до 15 років - дві дози вакцини. Людям віком від 15 років та ВІЛ-інфікованим незалежно від віку - 3 дози.

Чи є сенс дорослим щепитися від ВПЛ?

Рекомендовано - дорослим, які не були вакциновані від ВПЛ у дитинстві Жінкам також слід раз на кілька років проходити скринінгові обстеження щодо передракових патологій шийки матки.

Де зробити щеплення?

Можна зробити власним коштом у свого сімейного лікаря купленої в аптеці вакциною або в приватній клініці.