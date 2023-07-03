Зеленський: Війна не закінчиться, поки Крим перебуває під окупацією

Україна вважатиме перемогою у війні над Росією відновлення територіальної цілісності нашої держави станом на 1991 рік. Тобто війну не буде закінчено, поки Крим перебуватиме під російською окупацією. Про це, з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN, повідомляє РБК-Україна.

Незважаючи на те, що зусилля України зосереджені на відвойуванні території на півдні та сході, президент зазначив, що кінцевою метою держави є визволення Криму.

"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася" , - сказав він.

На питання, чи є сценарій, за якого може бути мир без Криму, Зеленський сказав: "Тоді це не буде перемогою".

Визволення Криму

На початку квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може повернути Крим упродовж 5-7 місяців. У той же час, секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що при виборі методу звільнення півострова все залежатиме від поведінки РФ.

До того ж президент України зазначав, що без Криму не буде спокою міжнародним відносинам і праву.