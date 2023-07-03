У російських авіакомпаній виникли нові проблеми через санкції

У російських авіакомпаній виникли проблеми із фарбуванням літаків через західні санкції. Обмеження торкнулися не лише постачання нових авіалайнерів та запчастин до них, а й навіть авіаційної фарби, яку виготовляли за кордоном.

Про це пише﻿ російський телеграм-канал "Авіаторщина".

"Тепер авіакомпаніям доводиться чекати на фарбу по 3-4 місяці. У Росії намагаються її імпортозамістити, але цей процес йде не швидко" , - йдеться в повідомленні.

У такій лівреї Boeing 737-900 літатимуть тимчасово, доки у "Аерофлоту" не з'явиться потрібна фарба. Зараз на них просто нанесли наклейки з назвою авіакомпанії "Росія" у передній частині фюзеляжу та близької до оригіналу лівреєю перевізника на кілі. В іншому залишиться "одяг" колишнього експлуатанта - індонезійського Lion Air, зазначає канал.