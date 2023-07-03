Зеленський: Путін не контролює ситуацію в Росії

Реакція президента РФ Володимира Путіна на бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина була "слабкою", і він втрачає контроль над власним народом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, із посиланням на інтерв'ю CNN, повідомляє РБК-Україна.

"Ми бачимо реакцію Путіна. Це слабо. По-перше, ми бачимо, що він не все контролює. Просування Вагнера вглиб Росії та захоплення певних регіонів показує, наскільки легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах" , - сказав він.

Зеленський зазначив, що звіти української розвідки свідчать, що Кремль вимірює підтримку ватажка російських найманців Пригожина. За даними президента, половина Росії підтримує Пригожина і заколот "вагнерівців".