ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, знищено 12 складів противника — Тарнавський

ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, знищено 12 складів противника — Тарнавський
Фото: Facebook

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують просуватися вперед. Українські військові виконали майже 1400 вогневих завдань.

Про це заявив﻿ командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань.За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти", — повідомив він.

Знищено 34 одиниці військової техніки противника, зокрема:

  • вертоліт Ка-52,
  • 4 танки,
  • 3 бойові броньовані машини (ББМ),
  • 2 гармати Д-30,
  • систему залпового вогню БМ-21 "Град",
  • 2 БпЛА Supercam та БпЛА Zala,
  • гармату 2А36 "Гіацинт-Б",
  • зенітний ракетний комплекс "Стріла-10",
  • 2  гаубиці "Мста-Б" та
  • автомобільну техніку.

Також було знищено 12 складів боєприпасів ворога.

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