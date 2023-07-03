ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, знищено 12 складів противника — Тарнавський
На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують просуватися вперед. Українські військові виконали майже 1400 вогневих завдань.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань.За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти", — повідомив він.
Знищено 34 одиниці військової техніки противника, зокрема:
- вертоліт Ка-52,
- 4 танки,
- 3 бойові броньовані машини (ББМ),
- 2 гармати Д-30,
- систему залпового вогню БМ-21 "Град",
- 2 БпЛА Supercam та БпЛА Zala,
- гармату 2А36 "Гіацинт-Б",
- зенітний ракетний комплекс "Стріла-10",
- 2 гаубиці "Мста-Б" та
- автомобільну техніку.
Також було знищено 12 складів боєприпасів ворога.