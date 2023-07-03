Атака безпілотників на Суми: ОВА повідомляє про загиблих і поранених
Внаслідок атаки ударних безпілотників типу Shahed на Суми загинула одна людина, 16 — отримали поранення.
Про це йдеться в повідомленні Сумської ОВА.
Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних будинки.
"Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалим надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення", — йдеться в повідомленні.
Загалом було зафіксовано чотири прильоти "Шахедів".