Атака безпілотників на Суми: ОВА повідомляє про загиблих і поранених

Атака безпілотників на Суми: ОВА повідомляє про загиблих і поранених
Фото: facebook.com/sumska.oda

Внаслідок атаки ударних безпілотників типу Shahed на Суми загинула одна людина, 16 — отримали поранення.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Сумської ОВА.

Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних будинки.

"Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалим надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення", — йдеться в повідомленні.

Загалом було зафіксовано чотири прильоти "Шахедів".

Нет описания фото.
Фото: facebook.com/sumska.oda

Новини

Популярні теми форуму

analytics