РФ задіяла в Україні майже 90% сухопутних сил — НАТО

Російська влада задіяла на війні в Україні майже 90% сухопутних сил. Кремль продовжить поповнювати свої втрати мобілізованими, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

За його словами, попри значні втрати російські сили все ще мають боєздатні "авіацію, флот, кібернетичну та ядерну зброю".

"Наші майбутні оборонні плани базуються не на поточному стані російських сил, а на стані до 24 лютого 2022 року. Росіяни підуть на поповнення втрат в армії, і тому у нас є кілька років часу: ми ніколи не повинні недооцінювати їхні можливості, оскільки вони неодноразово показували в історії, що вміють ставати на ноги" , - розповів він.