ЗСУ: Росія відправила елітні підрозділи та ПВК від Газпрому під Бахмут

На Бахмутському напрямку продовжується активна оборона, водночас ЗСУ поступово просуваються, хоча ворог намагається контратакувати в різних локаціях як на південному, так і на північному флангах міста, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби 26 артилерійської бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Калашніков.

"Для збереження хоч якоїсь боєздатності окупанти перекидають сюди так звані елітні підрозділи та бойовиків приватних військових компаній, пов’язаних з Газпромом, замість ПВК Вагнера" , — сказав він.

"Оскільки "пригожинці" пішли, то їм довелося вже навіть кидати сюди свої елітні підрозділи (десантно-штурмові бригади) і контрактників (мотострілкові бригади). Зараз ми спостерігаємо різні ПВК від Газпрому, зокрема Факел, Потік. Чотири батальйони їхніх ПВК на сьогодні тут задіяно" , – повідомив він.

За його словами, ворог кинув сюди також бойові артилерійські підрозділи, проте Сили оборони потроху їх знищують, тому росіяни часто залучають танки замість артилерії.