РосЗМІ: На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат"
Командир загону окупантів "Ахмат" Євген Писаренко загинув на Донбасі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє російський РБК, який посилається на командира російського загону спеціального призначення "Ахмат" Апти Алаудінова.
Алаудінов у своєму повідомленні подякував батькам Писаренка, які "виростили такого героя".
Про загибель Писаренка, у якого був позивний Великий, також написав у своєму телеграм-каналі військкор Дмитро Кулько.
"Великий був моїм земляком, багато років служив у ставропольському ОМОНі, отримав звання полковника. Коли почалася спецоперація, вирушив добровольцем на фронт, щоб захищати жителів Донбасу", - розповів він.
Коли, саме загинув Писаренко, не вказується.
Батальйон "Ахмат" бере участь у бойових діях з початку спецоперації.
Передісторія:
- У червні російське Міноборони видало наказ, який зобов'язує всі "добровольчі формування" до 1 липня підписати контракт із міністерством "з метою підвищення ефективності їхнього застосування" на війні в Україні; першими на камери такий документ підписали кадировці із загону "Ахмат".