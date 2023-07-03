Саакашвілі по відеозв'язку з'явився в суді і продемонстрував свій жахливий стан

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі 3 липня по відеозв'язку вперше після довгої паузи з’явився на судовому засіданні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення колишньої речниці Саакашвілі Дарини Чиж, Mtavari TV.

Чиж процитувала слова Саакашвілі: "Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії".

Саакашвілі ще раз продемонстрував, на скільки схуд під час утримання у лікарні.

@SaakashviliM joined the trial hearing remotely"The founder of the Georgian state is in such a condition" | Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/kOS2c9LWhK — Mtavari TV (@MtavariChannel) July 3, 2023

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