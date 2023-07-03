Пісторіус: Україна отримає кілька десятків танків Leopard 1 найближчими тижнями
Німеччина та Данія найближчими тижнями передадуть Україні декілька десятків танків Leopard 1А5, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.
"Найближчими тижнями до України надійдуть десятки бойових танків типу Leopard 1 A5, випущених Німеччиною та Данією", — сказав він.
Як повідомлялось, в середині червня Пісторіус заявив, що до кінгця поточного року Німеччина наростить поставки танків Leopard 1 — країна планує поставити Україні понад 100 одиниць.