Федоров: Окупанти стягують на запорізький напрямок важке озброєння й живу силу

Російські окупанти через Мелітополь стягують на запорізький напрямок важке озброєння й живу силу, повідомляє Ділова столиця.

Про це 3 липня в Telegram повідомив мер міста Іван Федоров.

"Поки на запорізькому фронті сили оборони України знищують ворога, окупанти завозять нову техніку й поки що живу силу через Мелітополь і Маріуполь. Мешканці Мелітополя помітили в місті позашляховик із написом "Шторм" – це новий підрозділ мінубивства РФ замість вагнерівців, які впали в немилість Путіна" , – написав Федоров.

За його словами, у Мелітополі зросла кількість військових із Дагестану й Північної Осетії.

Також він зазначив, що над пляжами Кирилівки та Бердянська низько літають бойові гелікоптери загарбників.

"Рашисти хочуть закидати фронт своїм "гарматним м'ясом", проте віримо, що у ЗСУ вистачить пакетів, щоб відправити цей неякісний продукт назад на Росію" , – наголосив мер.

Як повідомлялось, Росія відправила елітні підрозділи та ПВК від Газпрому під Бахмут.