Reuters: Індія почала платити китайськими юанями за російську нафту

Індійські нафтопереробники почали оплачувати частину імпорту сирої нафти з Росії китайськими юанями, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише агентство Reuters.

Агентство нагадує, що західні санкції змушують РФ шукати альтернативи долару для розрахунків, а також змінили глобальні торговельні потоки для її головного експорту.

Таким чином Індія стала найбільшим покупцем морської російської нафти. Однак постало питання розрахунків, які стали проблематичними в умовах жорстких антиросійських обмежень.

Долар США протягом тривалого часу був основною світовою нафтовою валютою, зокрема для закупівель Індією, але зараз юань відіграє все більш важливу роль у фінансовій системі Росії, оскільки Москву було відсторонено від фінансових мереж долара та євро через міжнародні санкції.

Китай також перейшов на юань для більшої частини імпорту енергоресурсів з Росії, яка випередила Саудівську Аравію й стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай у першому кварталі цього року.

"Деякі нафтопереробники платять в інших валютах, таких як юань, якщо банки не бажають вести торгівлю в доларах" , — повідомило Reuters джерело в індійському уряді.

Як повідомляється, Indian Oil Corp, який є найбільшим покупцем російської нафти в країні, в червні став першим державним нафтопереробним заводом, який оплачує деякі російські закупівлі в юанях.

До того ж щонайменше два з трьох приватних нафтопереробних заводів Індії також оплачують частину російського імпорту в юанях.

За словами джерел, не вдалося одразу визначити, скільки російської нафти індійські нафтопереробники купили за юані, хоча Indian Oil заплатила в юанях за кілька партій.

Зростання платежів у юанях дало поштовх зусиллям Пекіна з інтернаціоналізації своєї валюти, а китайські банки сприяють її використанню саме для торгівлі російською нафтою.