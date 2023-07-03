Атака дронів на Суми: кількість жертв і постраждалих зросла

У Сумах внаслідок атаки іранських безпілотників "Шахед" загинули дві людини. При цьому ще 19 отримали поранення, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

За даними місцевої влади, у закладах охорони здоров'я залишаються чотири постраждалих, із них дві - важкі в реанімації, дві - середнього ступеня важкості.

"5 постраждалим була надана медична допомога і вони були відпущені додому, серед постраждалих одна дитина 5 років" , - йдеться у повідомленні.

Атака на Суми

Сьогодні російські війська застосували "Шахеди" для ударів по Сумах. У центрі міста було зафіксовано чотири "прильоти".

Спочатку було відомо про одну жертву та 15 постраждалих.

Через удар було пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Російська атака призвела до значних руйнувань, наголосили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Окупанти часто застосовують для своїх ударів по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Їх країні постачає Іран.