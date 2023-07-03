Україна отримала другий транш від МВФ на 890 млн доларів

Україна отримала другий транш у розмірі 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів від МВФ. Загальне фінансування за програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) складає 15,6 млрд доларів.

“Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Програма від МВФ

У кінці березня Міжнародний валютний фонд схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на суму 15,6 млрд доларів. У рамках цієї програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки для України, який оцінюється в 115 млрд доларів.

У рамках зазначеної програми, українська влада зобов'язалася реалізувати 19 структурних маяків як умову для отримання подальшого фінансування. Ці структурні маяки включають реформи та заходи, спрямовані на поліпшення економічного становища країни, зокрема у сферах фінансового сектору, податкової системи, бюджетної дисципліни, приватизації, антикорупційних заходів, покращення бізнес-клімату, енергетичних реформ та інфраструктурного розвитку.

Місія МВФ працювала у Відні з 23 по 30 травня 2023 року. Було досягнуто згоди про оновлений перелік заходів та фінансову економічну політику. Тепер угода підлягає затвердженню Радою виконавчих директорів МВФ, після чого Україна отримає транш у 900 млн доларів.