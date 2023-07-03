ОВА: Російські війська обстріляли Херсонську область, є поранені

Херсонська область зазнала обстрілів зі сторони російських окупантів. Вони відкрили вогонь по селищу Кіндійка, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє його Telegram.

Один з ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви.

В результаті ворожих обстрілів зазначили поранення подружжя - 59-річний чоловік та 55-річна жінка. Обох поранених шпиталізували. Лікарі надають їм допомогу.

Ситуація в Херсонській області

Херсон було звільнено від окупації у листопаді 2022 року. При цьому російським військам цей факт не заважає обстрілювати підконтрольну Україні частину регіону з артилерії та танків.

Зокрема, внаслідок нещодавніх обстрілів села Білозерка поранення отримали двоє людей. Також був й загиблий.

Крім того, після жорстких ударів у ніч на 29 червня стало відомо про трьох постраждалих цивільних.

Бойові дії у Херсонській області

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк казала, що російські окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту. І хоча ЗСУ постійно їх зачищає, ворог знову туди повертається, намагаючись збільшити кількість обстрілів.