Росія вбиває: Зеленський прокоментував суд над Саакашвілі

Росія руками діючої грузинської влади вбиває третього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи судовий процес над Саакашвілі.

"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі. Ми неодноразово закликали офіційний Тбілісі зупинити це знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України. Наші партнери у координації з Україною також пропонували різні опції порятунку" , — підкреслив він.

Зеленський зазначив, що доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити нашу країну протягом 48 годин.

"Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів – звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність" , — додав він.

Як повідомлялось, 3 липня Михайло Саакашвілі дистанційно взяв участь у засіданні Тбілісського суду. Політик дуже схуд і він нагадував в'язня нацистських концтаборів.