ОК "Південь": Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

Російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті ворожих дій отримала поранення одна людина, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення ОК "Південь" в Telegram.

Так, в період з 09:20 до 09:50 окупанти атакували зі ствольної артилерії район н.п. Ходине. В результаті обстрілу поранена цивільний особа.

З 05:10 до 05:15 зафіксовано два приходи з міномета 120 мм, в районі н.п. Бачівськ.

Крім того, з 11:00 до 11:02 було зафіксовано два приходи з міномета 120 мм в районі н.п. Порохонь.

В останніх двох випадках інформація про втрати серед місцевого населення пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Атака на Суми

Сьогодні російські війська застосували "Шахеди" для ударів по Сумах. У центрі міста було зафіксовано чотири "прильоти". В результаті атаки загинули дві людини, ще 19 отримали поранення.

Крім того, через удар було пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Російська атака призвела до значних руйнувань, наголосили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.