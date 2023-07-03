В Кабміні уточнили деталі евакуації із зони, прилеглої до ЗАЕС

Евакуація громадян, які знаходяться в зоні потенційного радіаційного ураження у випадку аварії на Запорізькій АЕС, буде безкоштовною, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

За її словами, жителі цих територій можуть безкоштовно евакуюватися до інших областей України.

"Вони (люди — ред.) можуть зателефонувати на гарячі лінії ОВА або 15 48 — до нас. Я знаю, що в п’ятницю телефонували на гарячу лінію люди з Нікополя, і ми сьогодні організовуємо евакуацію з Дніпропетровської області разом з ОВА" , — сказала Верещук.

"На сьогодні Запорізька ОВА — це 23 населені пункти, 4 територіальні громади. Ми чітко розуміємо, скільки там дітей, скільки маломобільних, скільки людей з інвалідністю, які потребують додаткового догляду. Отже, є розуміння, що робити, є підготовчі процеси, і ми їх проходимо" , — додала вона.

Верещук підкреслила, що евакуація громадян безкоштовна.

"Тобто це потяги, коли люди зголосяться їхати, це харчування і проживання. До прикладу, Закарпаття, Буковина, Львівська область уже чекають, якщо є така потреба і люди відчувають, що готові їхати" , — повідомила Верещук.

На випадок, якщо росіяни вчинять теракт на окупованій Запорізькій АЕС, в Україні підготовлено план евакуації жителів кількох областей.