Кулеба розповів про підготовку України до Вільнюського саміту НАТО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна продовжує інтенсивно готуватись до Вільнюського саміту НАТО, аби здобути рішення, які її задовольняють, повідомляє Європейська правда.
Про це Кулеба заявив в етері телемарафону в понеділок увечері.
Коментуючи дипломатичні контакти Києва перед самітом Альянсу, міністр згадав рядок із пісні Олександра Пономарьова: "З ранку до ночі бачу твої очі".
"Ми з ранку до ночі бачимо Вільнюський саміт і постійно ведемо перемовини… Зараз ми увійшли в дуже інтенсивну фазу перемовин. Вони непрості. Вже є здобутки, але це ще не ті здобутки, які повністю нас задовольняють", – зазначив він.
"Тому будемо працювати до останньої хвилини, для того щоб отримати максимальний для України результат", – запевнив голова МЗС.
За словами Кулеби, в разі, якщо саміт НАТО у Вільнюсі не виправдає очікувань України, "буде саме так, як співав класик (ідеться про Віктора Павліка. – Ред.): якщо немає обіцянок, то не буде з нашого боку і пробачень".
"Життя не зупиниться, але якщо не буде завтра те, що нам треба, то ми виб’ємо це післязавтра. Але працюємо на результат. Як я вже казав, певні серйозні результати вже вимальовуються, але ми завжди працюємо на максимальний результат", – додав міністр.
Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.
Як повідомлялося, Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.