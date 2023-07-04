Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена зараз запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом Альянсу Україна стане після закінчення війни. Про це заявив в інтерв'ю CNN, повідомляє Українська правда.

Зеленський сказав, що Байден є "особою, яка приймає рішення" – буде Україна в НАТО чи ні.

"Він (президент США – ред.) підтримує наше майбутнє в НАТО", але запрошення зараз стало б величезним мотиватором для українських солдатів, заявив Зеленський.

На запитання, чому б не дочекатися запрошення, Зеленський відповів, що "дуже важливо", аби Україна отримала запрошення "зараз".

"Це так важливо відчувати, що в майбутньому ви дійсно будете поруч із союзниками" , – наголосив український президент.

Зеленський додав, що розуміє, що Україна "ніколи не буде в НАТО до того, як закінчиться війна".

"Ми все розуміємо. Але цей сигнал дійсно дуже важливий. І залежить від рішення Байдена" , – заявив президент.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Україна сформулювала два конкретні очікування від саміту Альянсу у Вільнюсі – щодо членства та гарантій безпеки.