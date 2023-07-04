Маск і Цукерберг отримали найбільші прибутки — Bloomberg

Мільярдери Ілон Маск і Марк Цукерберг очолили список людей, які заробили найбільше грошей за першу половину 2023 року. Напередодні їх запросили до римського Колізею провести сучасний бій гладіаторів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bloomberg.

У першій половині 2023 року 500 найбагатших людей світу примножили свої статки на 852 млрд доларів.

Згідно з даними Індексу мільярдерів Bloomberg, за останні шість місяців кожен з учасників рейтингу заробляв у середньому 14 млн доларів на день. Цей період виявився найкращим півріччям для багатіїв починаючи з другої половини 2020 року, коли економіка відновилася після спаду, зумовленого ковідом.

За пів року індекс S&P 500 зріс на 16%, а Nasdaq 100 на 39% через позицію інвесторів щодо штучного інтелекту, яка сприяла зростанню акцій технологічних компаній.

Гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск вийшов на перше місце серед найбагатших людей світу, наростивши свої статки на 96,6 млрд доларів, генеральний директор Meta Platforms Цукерберг збагатився на 58,9 млрд.

Статки керівника Adani Group Гаутама Адані впали за шість місяців на 60,2 млрд доларів.

Керівник компанії Icahn Enterprises LP Карл Ікан збіднів на 13,4 млрд доларів, або на 57%, що є найбільшим падінням серед усіх членів Індексу мільярдерів Bloomberg за цей період.