Під Мелітополем росіяни заміновують дороги та засіяні поля – ЦНС
У Мелітопольському районі Запорізької області окупаційні війська за допомогою спеціальної військової техніки продовжують встановлювати мінні огорожі на засіяних полях, а також на ґрунтових дорогах.
Про це йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.
"За наявною інформацією, гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3, що мінує землю зі швидкістю 208 одиниць на хвилину, не одноразово вже був зафіксований у полях під Мелітополем. Дані дії з боку окупаційних військ в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів", — заявили у ЦНС.
Центр національного спротиву закликає українців на тимчасово окупованих територіях зберігати пильність під час пересування на авто ґрунтовими дорогами.