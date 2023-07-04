За добу в Україні загинули майже 800 окупантів — дані Генштабу

За добу в Україні загинули майже 800 окупантів — дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 770 російських військових, а також знищили понад 30 артилерійських систем, два танки та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 231030 (+770) осіб ліквідовано,
  • танків — 4059 (+2),
  • бойових броньованих машин — 7908 (+9),
  • артилерійських систем — 4252 (+32),
  • РСЗВ — 647 (+6),
  • засобів ППО — 394 (+3),
  • літаків — 315 (+0),
  • гелікоптерів — 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3602 (+29),
  • крилатих ракет — 1264 (+0),
  • кораблів / катерів — 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9),
  • спеціальної техніки ‒ 590 (+0).

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