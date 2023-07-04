За добу в Україні загинули майже 800 окупантів — дані Генштабу
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 770 російських військових, а також знищили понад 30 артилерійських систем, два танки та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 231030 (+770) осіб ліквідовано,
- танків — 4059 (+2),
- бойових броньованих машин — 7908 (+9),
- артилерійських систем — 4252 (+32),
- РСЗВ — 647 (+6),
- засобів ППО — 394 (+3),
- літаків — 315 (+0),
- гелікоптерів — 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3602 (+29),
- крилатих ракет — 1264 (+0),
- кораблів / катерів — 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9),
- спеціальної техніки ‒ 590 (+0).