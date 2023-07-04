Китай обмежує експорт двох мінералів, потрібних для мікросхем — WSJ

Офіційний Пекін заявив, що обмежує експорт продуктів, котрі містять галій і германій — металів, критично важливих для високопродуктивних мікросхем, станцій 5G зв’язку і сонячних батарей, повідомляє Укрінформ.

Як пише The Wall Street Journal, цей крок виробники електроніки пов’язують з помстою КНР Сполученим Штатам та іншим країнам за обмеження доступу до мікрочипів.

"Заява пролунала напередодні візиту міністра фінансів Джанет Єллен до Китаю для зустрічі з високопоставленими урядовцями КНР. Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що вона також планує відвідати Китай найближчими місяцями" , - зазначає видання.

За оцінками виробників мікрочипів, цей крок китайської сторони матиме негайний ефект на всю галузь. Зазначається, що хоча вартість китайського експорту галію та германію становила лише $36 млн та $54 млн відповідно, «вплив експортних обмежень все ж може бути набагато більшим".

"Китай і США перебувають у конкуренції за технологічне домінування в таких сферах, як штучний інтелект, квантові обчислення та технології чистої енергії" , - йдеться в публікації.

США стверджують, що їхні заходи проти китайських виробників мікросхем мають на меті завадити Пекіну розробляти технології, які можуть дати перевагу в обороні чи інших сферах, які Вашингтон вважає критично важливими для національної безпеки. США заохочують своїх союзників вжити подібних заходів. У Пекіні ж заявляють, що ці заходи спрямовані на стримування економічного зростання Китаю.

У короткій заяві Мінторгівлі КНР зазначається, що нове правило набуде чинності 1 серпня та буде спрямоване на "захист національної безпеки та інтересів".