Росіяни обстріляли Херсон, двоє загиблих — Офіс генпрокурора
Зранку 4 липня російські війська обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"За даними слідства, близько 6:00 ранку збройні сили рф здійснили артобстріл міста Херсон. Двоє містян - чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються", — йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу також пошкоджено житлові будинки.
Херсонської окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).